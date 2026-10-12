«Деспотизм»: Цискаридзе раскрыл, каким был Григорович за кулисами

Цискаридзе: Григорович был деспотом на сцене и заботливым наставником в жизни

Народный артист СССР Юрий Григорович был строгим руководителем, но проявлял особую заботу об артистах, которых ценил. Об этом народный артист России Николай Цискаридзе рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии памятника хореографу в Москве.

По словам Цискаридзе, Григорович не боялся открыто говорить о своем характере и даже называл собственный стиль руководства деспотизмом.

«Он был очень строгий человек, очень строгий. У него брали интервью и спросили: «А вы что, за тиранию?» — и он сказал: «Нет, я за деспотизм», — вспомнил Цискаридзе.

Цискаридзе рассказал, что в труппе Григоровича фактически было одно мнение — самого руководителя. Если артист, по его мнению, не соответствовал требованиям, на сцену он его не выпускал.

При этом хореограф старался оценивать танцовщиков не по связям и известности. Многие артисты, которых он выводил на первые позиции, приезжали в Москву из других городов и не имели влиятельных знакомых или родственников.

«Почти все, кто вышел в первый ряд из тех, кого он брал в театр, очень часто были люди, которые приехали из разных городов, у которых не было никаких знакомых и родственников. И они все заняли сразу самые ведущие положения», — отметил Цискаридзе.

По его словам, Григорович служил прежде всего собственной идее балета. Именно поэтому его прямота могла раздражать окружающих. Но если хореограф уважал человека, отношение к нему менялось полностью.

«В любви он тоже не знал границ абсолютно. Если он человека любил, если он его уважал, то, конечно, вам повезло безумно. Мне повезло», — сказал артист.

По словам Цискаридзе, Григорович заботился о своих любимых артистах далеко не только на сцене. Он мог вмешиваться и в бытовые вопросы.

«Он занимался абсолютно всем. Он нас не только на сцену выводил, определял нашу судьбу, он следил за тем, чтобы у нас в быту все было хорошо», — рассказал Цискаридзе.

При этом круг людей, которых Григорович подпускал к себе близко, был очень узким.

Памятник Юрию Григоровичу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый монумент работы скульптора Максима Малашенко установили рядом с могилой жены хореографа — народной артисткой СССР Наталии Бессмертновой.

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