Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» прошли в Баренцевом море

Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» на испытаниях в Баренцевом море продемонстрировал самое передовое вооружение и современные системы защиты. Министерство обороны опубликовало эффектные кадры тестовых маневров. На «отлично» сработали корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия. Сам «Адмирал Касатонов» оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота.

О новых разработках для армии говорил Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«В войска начали поступать современные образцы военной техники, созданные на основе цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования», — отметил Сергей Шойгу.

Также министр обороны открыл выставку «История России в орденах, медалях и знаках» в Академии Генштаба. В экспозиции — награды со времен Петра I и до наших дней. Выставка приурочена к 75-летию Победы.