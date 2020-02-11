Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» прошли в Баренцевом море
При проведении тестовых маневров корабль продемонстрировал самое передовое вооружение и современные системы защиты.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» на испытаниях в Баренцевом море продемонстрировал самое передовое вооружение и современные системы защиты. Министерство обороны опубликовало эффектные кадры тестовых маневров. На «отлично» сработали корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия. Сам «Адмирал Касатонов» оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота.
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