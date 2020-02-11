Студентку из КНР, у которой был обнаружен коронавирус, выписали из тюменской больницы
По сообщению местных властей, выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Китайскую студентку в Тюмени, у которой был обнаружен коронавирус, выписали после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения. Отмечается, что выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих.
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