Студентку из КНР, у которой был обнаружен коронавирус, выписали из тюменской больницы

Китайскую студентку в Тюмени, у которой был обнаружен коронавирус, выписали после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения. Отмечается, что выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих.