Студентку из КНР, у которой был обнаружен коронавирус, выписали из тюменской больницы

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Алиса Маркова
Срочная новость 95

По сообщению местных властей, выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Китайскую студентку в Тюмени, у которой был обнаружен коронавирус, выписали после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения. Отмечается, что выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих.

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