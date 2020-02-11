Ученые объяснили, почему продолжительность жизни в мегаполисах короче

Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше, чем обитатели маленьких поселений и сел. Исследование, опубликованное в журнале The BMJ, провели сотрудники швейцарского Института социальной и профилактической медицины в Берне.

Группа исследователей пришла к выводу, что смертность в мегаполисах увеличивается из-за концентрации в воздухе над ними приземного озона. Этот газ, в отличие от полезного озонового слоя, представляет собой опасность для всего живого и является главным компонентом городского смога.

Ученые подсчитали, что риск преждевременной смерти вырастает на 18% даже от увеличения концентрации приземного озона на 0,01 миллиграмма на кубический метр. Избежать таких последствий, по их мнению, можно было бы, установив для стран более жесткие требования по стандартам воздуха, которые бы соответствовали рекомендациям ВОЗ.

«80% населения мира, проживающее в городах, подвержено воздействию загрязненного приземным озоном воздуха, концентрация которого превышает допустимые нормы», — говорится в исследовании.

Сотрудниками института был проведен анализ 406 городов в 20 странах мира. Исследуемый период составил 30 лет в промежутке между 1985 и 2015 годами. Работа ученых показала, что высокая концентрация приземного озона приводит к шести тысячам смертей в год дополнительно суммарно во всех изученных городах.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые из Дании и Нидерландов раскрыли секрет, почему женщины живут дольше мужчин.