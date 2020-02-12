Затор на Волге грозит мощным паводком Ярославской области
На всякий случай местные власти готовят план эвакуации жителей низинных районов и обсуждают, кто за это заплатит, ведь по мнению ярославских властей паводок можно было предотвратить.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Ярославской области начинают подсчитывать ущерб от редкого по силе зимнего наводнения. Вода в Волге за первые дни февраля поднялась более, чем на два с половиной метра и подтопила прибрежные районы.
Больше всего досталось садовым товариществам и центру Ярославля парку на «Стрелке» и набережным. Волна даже сорвала с зимней стоянки лайнеры и баржи у пристани. Сейчас прилив спадает, но на одной из речных излучин образовался ледовый затор высотой в четыре метра и это проблема.
Это заповедная зона, взрывать лед нельзя, а если и взорвать — еще большая волна двинет вниз по течению. То же произойдет в случае резкой оттепели. На всякий случай местные власти готовят план эвакуации жителей низинных районов и обсуждают, кто за это заплатит, ведь по мнению ярославских властей паводок можно было предотвратить.
Сейчас все с тревогой смотрят на градусники и на уровень Волги, ведь весеннее половодье на Волге точно никто не отменял. Андрей Захаров разобрался в теме.
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