«Сделку века» Трампа обсудили на заседании в Совбезе ООН

В Совете безопасности ООН во вторник бурно обсуждали так называемую «сделку века» Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Выступление лидера Палестинской автономии, как и следовало ожидать, было эмоциональным. Он гневно отверг план США, заявив, что тот нарушает международное право. Карту Палестины, которую представили Штаты, Махмуд Аббас сравнил со швейцарским сыром.

«Этот план не принесет мир и стабильность региону. Мы этот план не примем и будем противодействовать его реализации. Это не государство, а швейцарский сыр. Кто из вас примет подобное состояние и подобные условия?» — прокричал лидер Палестины.

Аббас заявил о своей готовности к переговорам с Израилем, но под эгидой международного квартета — то есть при участии России, США, Евросоюза и ООН.

О необходимости совместных действий международного сообщества говорил в своем выступлении и постпред России при ООН. Василий Небензя подтвердил, что Москва по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров по палестино-израильскому вопросу.