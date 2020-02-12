Школьница прогулялась по краю балкона в Пензе и попала на видео
Оператор призвала девочку прыгнуть вниз, но та вернулась в квартиру.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, ВКонтакте @penza_live
Школьница прошлась по краю балкона многоквартирного дома в Пензе. Видео появилось в соцсетях.
В ролике девочка медленно идет по краю балкона, держась руками за ограждение. Это происходит на третьем этаже, над козырьком подъезда.
«Прыгай давай, я тебя выложу (видео в интернет — Прим. ред.) Ума нет — прыгай», — сказала оператор в конце видео.
Видимо, школьница ее услышала, несмотря на то, что съемка велась с приличного расстояния. После этих слов она поспешно забралась обратно в квартиру.
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