Два миллиарда пользователей: WhatsApp поставил новый рекорд
Разработчики подчеркивают высокую степень защиты и конфиденциальности приложения.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance
На сегодняшний день приложением WhatsApp пользуется два миллиарда человек по всему миру. Об этом сообщили представители платформы в своем официальном блоге. Они подчеркнули, насколько важно в современном мире иметь возможность всегда оставаться «на связи».
«Родители могут легко связаться со своими детьми, в какой бы стране они ни находились. Братья и сестры могут делиться друг с другом радостями и переживаниями», — трогательно отметили в компании.
Также команда WhatsApp подчеркнула удобство платформы для коллег, которые «могут участвовать в совместных проектах», и компаний, получивших возможность «расти и развиваться благодаря эффективным инструментам для связи с клиентами».
Особое внимание сотрудники WhatsApp обратили на высокую степень конфиденциальности, присущую приложению.
«Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это шифрование представляет собой своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров», — сообщили разработчики.
Утверждается, что WhatsApp-сообщения хранятся только на телефоне пользователя. Якобы их не может прочитать никакое третье лицо и даже сами разработчики приложения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Дуров рассказал об угрозах использования приложения WhatsApp.
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