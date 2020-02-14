Марина Зудина рассказала, что Олега Табакова беспокоило в детях

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала в радиоэфире Алле Довлатовой, что именно беспокоило покойного режиссера в их детях. По словам актрисы, ее супруг всегда жалел, что Павел и Маша будут еще слишком юны, когда он уйдет из жизни.

«Он мне всегда говорил: «Мне было бы спокойно, если бы наши дети были старше. Ты бы уже могла на них опереться», — цитирует Марину Зудину Teleprogramma.pro.

Олег Табаков скончался в 2018 году в возрасте 82 лет, когда их с Зудиной сыну было 23 года, а дочери 11. Сейчас Павел уже известный актер и, по словам мамы, самостоятельная личность. Марина Зудина гордится и с удовольствием рассказывает о совместной работе в кино.

«Не так давно я сыграла с сыном Павлом в картине „Ампир V“ по книге Виктора Пелевина. Съемки дались тяжело. Я очень волновалась, как буду рядом с сыном в кадре. Когда ты любишь человека, то во время игры в картине или спектакле надо не переступить ту грань и не рассказать что-то свое личное со сцены», — призналась актриса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у Олега Табакова были также сын и дочь от первого брака и четверо внуков.