Посол России в Турции рассказал об угрозах из-за событий в Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция, рассказал о поступающих в его адрес угрозах после обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Дипломат отметил, что эскалация конфликта привела к всплеску русофобской риторики в социальных сетях турецкого государства.

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. „Прощайтесь с жизнью“, „Никто не будет вас оплакивать“, „Настало время вам сгореть“ и все такое прочее», — подчеркнул Ерхов.

Он напомнил о том, что аналогичная ситуация произошла пять лет назад в Алеппо и привела к «самолетному кризису» и гибели посла Андрея Карлова.