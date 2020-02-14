В петербургской Мариинке поставили «Лолиту». Чем интересно новое прочтение?

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Светлана Шевченко
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Теперь репертуар театра может похвастаться полным собранием композитора Родиона Щедрина.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В Мариинском театре большая премьера — российской публике представили оперу «Лолита» композитора Родиона Щедрина. Постановка по одноименному роману Набокова пополнила коллекцию оперных спектаклей Мариинки, и теперь в репертуаре петербургского театра — полное собрание всех музыкальных сочинений всемирноизвестного композитора.

Новое прочтение набоковской Лолиты — в видеосюжете оценил корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский.

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