Нинидзе рассказала, как изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Виторганом
Актриса заявила: она никогда не считала 14 февраля серьезным праздником. Но с появлением Максима Виторгана в ее жизни все изменилось.
Фото: Instagram @ninosha13
Грузинская актриса Нино Нинидзе выложила в Instagram трогательный пост, посвященный Дню святого Валентина — празднику всех влюбленных. На фото — актриса в обнимку с возлюбленным Максимом Виторганом. Обращаясь к поклонникам, артистка призналась: раньше она считала 14 февраля забавной школьной традицией, когда все друг другу дарят милые валентинки. Однако с течением времени все изменилось.
«Сейчас, несмотря на опыт и взрослость, я обрела ту самую беззаботность и умение находить радость в мелочах. Я очень счастлива в этот день, просто потому что мы рядом… ты мой ум & моя душа», — написала Нинидзе.
Увидев нежную картину, поклонники звездной пары поспешили оставить свои комментарии.
«Смотря на Вас я верю в чудо и любовь»,
«Гармония. Будь счастлива, Нино, сейчас и всегда!»
«Невероятные! Гармоничные! Порода и утонченность», — подмечали фанаты.
Артистка сообщила, что День святого Валентина она и Максим отпразднуют на отдыхе в Омане.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем придумал отмечать праздник 14 февраля.
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