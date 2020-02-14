Нинидзе рассказала, как изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Виторганом

Грузинская актриса Нино Нинидзе выложила в Instagram трогательный пост, посвященный Дню святого Валентина — празднику всех влюбленных. На фото — актриса в обнимку с возлюбленным Максимом Виторганом. Обращаясь к поклонникам, артистка призналась: раньше она считала 14 февраля забавной школьной традицией, когда все друг другу дарят милые валентинки. Однако с течением времени все изменилось.

«Сейчас, несмотря на опыт и взрослость, я обрела ту самую беззаботность и умение находить радость в мелочах. Я очень счастлива в этот день, просто потому что мы рядом… ты мой ум & моя душа», — написала Нинидзе.

Instagram @ninosha13

Увидев нежную картину, поклонники звездной пары поспешили оставить свои комментарии.

«Смотря на Вас я верю в чудо и любовь»,

«Гармония. Будь счастлива, Нино, сейчас и всегда!»

«Невероятные! Гармоничные! Порода и утонченность», — подмечали фанаты.

Артистка сообщила, что День святого Валентина она и Максим отпразднуют на отдыхе в Омане.

Instagram @mvitorgan

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем придумал отмечать праздник 14 февраля.