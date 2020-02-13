День святого Валентина: кто и зачем придумал отмечать праздник 14 февраля

Несмотря на то, что День святого Валентина не имеет отношения к религиозным праздникам, его название все же связано с почитаемым православными и католиками святым Валентином Римским. По легенде, этот христианин, вопреки воле императора Клавдия II Готского, долгие годы работал армейским врачом и священником. Помимо прочих обязанностей, мужчина тайно обручал легионеров с их невестами, за что вскоре был приговорен к смертной казни.

Сегодня праздник 14 февраля — международная традиция. В этот день люди со всего мира поздравляют своих возлюбленных и дарят друг другу маленькие открытки в форме сердец с любовными посланиями — валентинки. Кто-то делает это в открытую, а кто-то — тайно, намекая человеку на свои чувства.

Откуда взялась эта традиция? По одной версии, ожидая казни в заточении, Валентин познакомился с дочерью тюремщика Юлией. Священник сильно влюбился в девушку и решил написать ей письмо с признанием, которое она прочла лишь после смерти узника.

Другая легенда гласит, что появление первой валентинки связано с герцогом Орлеанским Карлом I. Будучи в тюрьме в 1415 году он постоянно писал любовные письма, обращенные к супруге.

Как бы то ни было, времена меняются, а традицию из года в год соблюдают многие. Ведь праздник любви — это еще один способ забыть о текущих проблемах и порадовать близких и дорогих людей.

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