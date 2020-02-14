Калининградец развелся с женой, а потом поджег ее

Житель Калининграда из-за ревности поджег бывшую жену. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 12 февраля. Мужчина находился с бывшей супругой в одной квартире. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, после чего побежала за помощью к соседям. Те вызвали медиков, которые госпитализировали 57-летнюю пострадавшую с тяжелыми ожогами. Она осталась жива.

Подозреваемый даже не пытался скрыться с места происшествия. Полицию он ждал у подъезда. На допросе сказал следователю, что пошел на преступление из-за ревности.

В отношении 59-летнего поджигателя возбудили уголовное дело за покушение на убийство (часть третья статьи 30 и часть первая статьи 105 УК РФ). В ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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