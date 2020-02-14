Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительным данным, на борту винтокрылой машины авиакомпании «Скол» находились десять человек. Двое пострадавших могут быть зажаты в салоне.

«В Ямальском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, двое из них зажаты», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Подробности авиационного инцидента выясняются.