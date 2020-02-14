ЧП в психбольнице Ставрополя предшествовало бегство пациента

Смертельной трагедии рядом с психиатрической больницей в Ставрополе, в результате которой погиб один человек, предшествовало бегство пациента. Об этом и других обстоятельствах инцидента 5-tv.ru рассказали в региональном Минздраве.

«Из Грачевского района родственниками был привезен пациент в краевую психиатрическую больницу. Возле приемного покоя мужчина убежал от сопровождающих его родственников, забежал за здание», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что другие пациенты и посетители медучреждения в результате ЧП не пострадали. Эвакуацию было решено не проводить. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в Instagram, что погибший страдал от алкогольной зависимости. Он добавил, что поручил краевому министру здравоохранения проверить, как обеспечивается режим безопасности в медучреждениях региона.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в психбольнице в Ставрополе сработало самодельное взрывное устройство.