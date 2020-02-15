Кардиологи назвали три способа избежать инфаркта и инсульта
Небольшие изменения в повседневной жизни позволят на 50% уменьшить вероятность развития серьезных болезней.
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Немецкие врачи назвали три простых способа избежать инфаркта и инсульта. Кардиолог Мартин Холле рассказал изданию Focus, что нужно делать, чтобы снизить риск заболеваний на 50%.
Как оказалось, ради собственного благополучия необходимо внести изменения в некоторые сферы своей жизни. Чаще всего проблемы с сердцем вызывают лишний вес, отсутствие физической нагрузки и нездоровый рацион. Все это влияет на уровень артериального давления, который в свою очередь может оказаться причиной как инфаркта, так и инсульта.
Чтобы уменьшить вероятность инфаркта, необходимо внести в свое ежедневное расписание прогулки длительностью не менее 15 минут — это поможет снизить артериальное давление. Людям с избыточным весом стоит заняться его снижением, но только при помощи нестрогих диет. Например, замените вредные продукты на овощи.
Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации кардиолога, которые помогут снизить давление за 15 минут.
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