Кардиологи назвали три способа избежать инфаркта и инсульта

Немецкие врачи назвали три простых способа избежать инфаркта и инсульта. Кардиолог Мартин Холле рассказал изданию Focus, что нужно делать, чтобы снизить риск заболеваний на 50%.

Как оказалось, ради собственного благополучия необходимо внести изменения в некоторые сферы своей жизни. Чаще всего проблемы с сердцем вызывают лишний вес, отсутствие физической нагрузки и нездоровый рацион. Все это влияет на уровень артериального давления, который в свою очередь может оказаться причиной как инфаркта, так и инсульта.

Чтобы уменьшить вероятность инфаркта, необходимо внести в свое ежедневное расписание прогулки длительностью не менее 15 минут — это поможет снизить артериальное давление. Людям с избыточным весом стоит заняться его снижением, но только при помощи нестрогих диет. Например, замените вредные продукты на овощи.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации кардиолога, которые помогут снизить давление за 15 минут.