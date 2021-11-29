Как имя может повлиять на личную жизнь и карьеру

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Мия Субботина
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Есть мнение, что имя, данное человеку от рождения, может оказать влияние на его судьбу.

Как имя может повлиять на личную жизнь и карьеру

Фото: www.globallookpress.com © Voller Ernst / Siegfried Steinac

Перед родителями всегда встает вопрос, какое имя выбрать ребенку. Многие руководствуются семейной традицией, называя новорожденных в честь родственников или друзей. Есть мнение, что имя имеет огромное значение для своего носителя и может повлиять на выбор профессии и личную жизнь.

Известно, что алфавитная позиция первой буквы имени крайне важна. По словам экспертов, дети, чьи имена начинаются с буквы в начале алфавита, с большей вероятностью станут отличниками в школе. А, если в конце алфавита то, вероятнее всего, человек будет обладать чрезмерной импульсивностью в действиях.

Кроме того, имя может помочь в работе. Согласно одному из исследований, вероятность сделать карьеру в компании, инициалы которой отражают ваше собственное имя, больше, чем в какой-либо другой.

Будьте бдительны — необычные и редкие имена порой пугают работодателей, которые могут отказаться приглашать человека на собеседование. Такой вывод был сделан по результатам исследования Американской экономической ассоциации, которая подтвердила этот вид дискриминации на рынке труда.

Исследователи немецких имен обнаружили, что люди, чьи фамилии были Кайзер (император) или Кениг (король), чаще всего были начальниками и оказывались на руководящих постах. Кроме того, большая вероятность занять высокую должность у мужчин, имеющих короткое имя. У женщин все с точностью до наоборот: как правило, влиятельный пост занимают дамы с длинным именем.

Имя может влиять и на выбор партнера. Эксперты отмечают, что романтические отношения нередко завязываются между людьми, чьи имена начинаются с одной и той же буквы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, обладательницы каких имен чаще разрушают брак. Обладательницы некоторых имен чаще других оказываются способными увести мужчину из семьи.

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