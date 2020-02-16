Грузовой корабль Cygnus с четвертой попытки полетел к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus с четвертой попытки все же стартовала к МКС и в настоящее время, успешно раскрыв солнечные батареи стремительно летит к заданной точке. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты состоялся с космодрома NASA Уоллопс на атлантическом побережье в 15.21 по местному времени. Стыковка с МКС запланирована на 18 февраля и весьма ручным способом.

Американский астронавт Энн Макклейн, управляя дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2 путем захвата присоединит грузовик к станции в сегменте США — модуле Unity.

Кроме спецобороудования и материалов для проведения научных исследований, на борт Cygnus для космонавтов летят — шоколад, овечий сыр и свежие фрукты.