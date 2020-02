Грузовой корабль Cygnus с четвертой попытки полетел к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus с четвертой попытки все же стартовала к МКС и в настоящее время, успешно раскрыв солнечные батареи стремительно летит к заданной точке. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Liftoff! 🚀 @northropgrumman’s #Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 3:21pm ET. Now heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver thousands of pounds of @ISS_Research: https://t.co/5x0YqAx0T8 pic.twitter.com/2kqqFP68Dj