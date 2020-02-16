Грузовой корабль Cygnus с четвертой попытки полетел к МКС
Американская ракета-носитель Antares взлетела с атлантического побережья в 15.21 по местному времени.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA, YouTube @NASA
Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus с четвертой попытки все же стартовала к МКС и в настоящее время, успешно раскрыв солнечные батареи стремительно летит к заданной точке. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Liftoff! 🚀 @northropgrumman’s #Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 3:21pm ET. Now heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver thousands of pounds of @ISS_Research: https://t.co/5x0YqAx0T8 pic.twitter.com/2kqqFP68Dj— NASA (@NASA) February 15, 2020
Запуск ракеты состоялся с космодрома NASA Уоллопс на атлантическом побережье в 15.21 по местному времени. Стыковка с МКС запланирована на 18 февраля и весьма ручным способом.
Американский астронавт Энн Макклейн, управляя дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2 путем захвата присоединит грузовик к станции в сегменте США — модуле Unity.
Кроме спецобороудования и материалов для проведения научных исследований, на борт Cygnus для космонавтов летят — шоколад, овечий сыр и свежие фрукты.
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