Президент обсудил с рабочей группой поправки в Конституцию РФ

В эту пятницу Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию. Организацией процедуры займется центральная избирательная комиссия (ЦИК). Необходимые средства будут выделены из бюджета.

Сейчас определяется день голосования. Скорее всего это будет будний день, но его объявят выходным. В четверг прошла встреча президента с рабочей группой, на которой обсудили собранные со всей страны предложения (их, к слову, уже более пятисот). Они, надо отметить, уже вышли за рамки того, о чем говорил Путин во время своего послания. Так президент отдельно остановился на идее закрепления понятия традиционных ценностей в Конституции. И в первую очередь семейных.

«Я лет десять назад точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные, странные понятия «родитель номер один» и «родитель номер два», — удивилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, даже в Конституции напрямую прописать, что семья — это союз мужчины и женщины.

«Семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается „родителя номер один“, „родителя номер два“, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет „родителя номер один“, будут папа и мама», — подчеркнул Владимир Путин.

Кстати, чтобы вы понимали формулировки «родитель № 1» и «родитель № 2» используются в официальных документах в США уже почти десять лет. А во Франции «отец» и «мать» были заменены на такие же понятия в школьных формулярах. Власти этих стран объясняли, что количество однополых браков растет, а обижать никого нельзя.

Реакция западных СМИ на комментарий Путина не заставила себя долго ждать. Авторитетное испанское издание «El Mundo» тут же назвало нашего президента консерватором в вопросах признания прав сексуальных меньшинств. А еще заявило, что положения ЛГБТ-сообществ в России сильно ухудшится. Немецкая «Дойче Велле» уверена, что теперь в конституции России может появиться запрет однополых браков. И это самое важное для них в наших поправках. В общем реакция ожидаемая, хотя и без логичных доводов. Еще один болезненный для россиян вопрос — это территориальная целостность страны. Ведь в среде западных политиков все громче звучат голоса, что у России земли слишком много.

«Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно. Спасибо», — заявил народный артист РФ Владимир Машков.

«А говорите, нужны какие-то юристы. Если напишем в Конституции: вот это «железобетонно», — добавил Путин.

«Провел много времени с уважаемыми людьми», — ответил Машков.

«У нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но идея сама по себе мне нравится!» — резюмировал глава государства.

Поступило много предложений, которые касаются не только сохранения территорий, но и экологического баланса. Президент не раз своими поступками демонстрировал трепетное отношение к природе страны и ее биологическому разнообразию.

«И наше предложение такое: дополнить основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным», — заявил спортсмен-параолимпиец, член общественной палаты РФ Сергей Бурлаков.

«Нам надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране в частности», — ответил Владимир Путин.

Еще возможно в конституции закрепят статус волонтера. Потому что это движение — своеобразная точка консолидации общества. Ведь волонтерству, как явлению, впервые в новейшей истории страны удалось объединить большое количество людей самых разных профессий, взглядов и конфессий. В 90-е даже понятия такого не было.

И чего еще не было в те, признаемся, темные, времена — это информационного интернет-пространства. Теперь оно требует надежной государственной защиты, наряду с границами и недрами. Потому что оборот цифровых данных и защита данных граждан — это обязанность государства.

Еще одно важное предложение — расширение функций некоммерческих организаций. НКО могут быть полноправными членами среди общественных организаций в выработке и проведении государственной политики. Не случайно один из глубинных смыслов этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового и социального государства.

Президент поддержал эти идеи и отметил, что все поступающие в Конституцию предложения, конечно, не войдут. Но их можно и нужно использовать в дальнейшей работе законодателей. Ну, а то какие в итоге поправки появятся — будут решать люди. То есть мы с вами. На всероссийском голосовании. Без всеобщего одобрения — и это президент подчеркивает постоянно — ничего меняться не будет.