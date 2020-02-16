Одиночество в сети: современный человек все больше уходит в виртуальный мир

На этой неделе весь мир обсуждал эксперимент, который провели корейские специалисты по виртуальной реальности. Они создали цифровую копию умершей девочки и устроили свидание с ее безутешной матерью. Кто-то увидел в этом чудо, а кто-то ужаснулся.

Наша цивилизация столкнулась со страшной социальной проблемой. Современный человек все больше погружается в виртуальный мир, особенно в сфере личных отношений. Аватарки и статусы заменили реальные факты. Для многих активность на собственной страничке стала важнее действий и поступков в повседневной жизни. И теперь многие оценивают людей по их профилю в Интернете. И если для одних — это способность выразиться, то для других отличная возможность пустить пыль глаза, обмануть и даже совершить преступление. Артур Ломидзе о том, как мир погружается в Матрицу, выход из которой может закончится полным безумием.

Семилетняя Найон уже никогда не позовет свою маму. Девочка скончалась от тяжелой болезни, но смерть отступила перед южнокорейскими документалистами. С помощью технологий виртуальной реальности, захвата движения и синтеза голоса они осмелилась вернуть девочку к жизни в цифровом формате. Мать согласилась на эксперимент и вот на пресечении двух реальностей она снова рядом с дочерью. Программисты дали им десять минут. За встречей наблюдает вся семья и создатели шоу. Трогательно, и даже забываешь, что перед тобой не живая Нойон, а программа выполняющая прописанный паттерн и говорящая голосами других детей, но, наверное, это первый раз в истории человечества, когда наша и виртуальная реальности пресеклись до смешения. Хотя в обыденной жизни это происходит постоянно. Просто мы не замечаем.

— Мы начинаем наше свидание. Предлагаем расслабиться, получить удовольствие от этого вечера.

15 минут и партнер меняется, за час каждый имеет шанс обрести любовь.

Артур Ломидзе корреспондент: «Спид-дейтинг зародился в 1998 году, кажется не так давно, скоростной подбор спутника жизни стремительно набрал популярность и распространился в среде одиноких профессионалов. Людей, сделавших карьеру и не располагавших временем на традиционные способы знакомства. Сегодня этот формат смотрится как архаичный пережиток прошлого. Смахивать портреты с экрана телефона куда быстрее и удобней, на спид-дэйтинг у современного человека времени нет».

Объявления в газетах о поисках второй половинки уже невозможно представить, сайты знакомств — в прошлом — быстрее всего работает приложение. Сотни тысяч кандидатов, свайп в право свайп влево — отношения оцифровались.

Анатолий Ряжских организатор спиддэйтингов: «Многие жалуются, что много переписок по сайту, этот процесс затягивается, общения за компьютером».

А у тех, кто доходит до встречи с глазу на глаз, красноречие как отшибает, рассказывает сводник ос стажем. Кажется, люди забыли, как общаться в реальной жизни.

Оксана Защиринская психолог: «Мы начинаем утрачивать природный драйв от того, что рядом с тобой существо противоположного пола и с ним можно здорово развлекаться, в самых хороших смыслах этого слова».

Человеку нужен человек-сегодня звучит по-другому — все ищут аватар, какая личность за ним стоит кажется уже не важно.

Дарина: «Очень часто никто не отвечает все друг друга лайкают просто так, но никто не пишет».

Дарина пришла в сеть найти любовь и застряла в приложении окруженная вниманием, но лишь виртуальным. Симпатичная девушка, такая уж точно может найти себе спутника жизни, но она забыла о изначальной цели, говорит захлестнул азарт.

Дарина: «Это превратилось в какую-то игру — просто хотелось пообщаться узнать побольше об этих мужчинах».

Она поставила себе цель сходить на 100 свиданий. Даже похоже на спортивный рекорд. Финишная ленточка уже за спиной, а спутника жизни все нет. Дарина попала в мир иллюзий, как и сотни тысяч одиноких людей предпочла мир зазеркалья. Говорят, исследовавшие проблему специалисты

Сергей Давыдов исследователь доцент ВШЭ: «Для некоторых это действительно игра. Это возможность почувствовать себя актуальным, востребованным, тебя лайкнули и это прекрасно».

Может просто старшее поколение не успевает за развитием технологий и привычно брюзжит, застряв в прошлом. По крайней мере так считает владелец сети сексшопов.

Максимилан Лапин основатель магазина укрепления семьи: «В ваше время мы сидели в инстагарме или телефоне, а там они будут сидеть в очках виртуальных у них будут чипы вставлены, и они будут путешествовать по всему миру, и вообще никаких даже телефонов не будет. Что жто? Хотя бы в телефон зашли бы».

Но при этом отмечает. Продажи падают. Люди разучились не только разговаривать, приписка в сети отбивает основной инстинкт

Инесса Куанова Асексуал: «Я встречала асексуалов романтиков. Я к ним отношусь им приятно общение, но в плане секса безразличие или даже отвращение».

Наталья не считает, что всему виной интернет. Просто, говорит, она такой создана. Но психологи бы поспорили с девушкой.

Вероника Степанова психолог: «Вполне возможно что у Чикатило не было секса с женой. Детей они когда-то зачали, но потом секса не бывало. Ну с чего вдруг у человека к биологии такой протест?»

И таких людей все больше, на смену асексуалам приходят анти, им настолько противно, что они бы и остальным запретили, но эта радикальная группа изгои даже в безгранично толерантном ЛГБТ сообществе.

— Нас притесняют все! лгбтшники призирают нас и говорят что мы больные.

Кто-то скажет: Все это крайние случаи, а взгляните на свои соц сети. Сегодня то как выглядит официальная страница важнее самого человека.

Алексей Двроник сооснователь HR-компании: «Есть определенное количество консультантов, которые занимаются продвижением топ менеджеров в сети. Они создают правильный образ».

В социальные сети хорошие специалисты эйчар уже не заглядывают-там правды давно не найти. Яркий пример сотрудница госдепартамента США Мина Чанг.

Александа Антушева HR-специалист: «Даже в России жестче проверяют резюме кладовщиков чем ее проверили с таким резюме. В социальных сетях человек выглядит не так как в реальной жизни он пытается сформировать виртуальную реальность у него семья дети и он весь успешный».

А девушка всего на всего приукрасила резюме, приписала себе достижения других и выдумала несколько научных и благотворительных командировок и добавила в соцсети собственноручно изготовленный коллаж — ее лицо на обложке журнала тайм. Все это обеспечило ей полгода прямого доступа в белый дом. Подлог выявили журналисты, Мина обиделась на травлю в соцсетях и уволилась. Кажется, мрачное будущее, которое рисуют нам фантасты уже близко — человек-это то сколько у него лайков. Остановить глобальную виртуализацию уже невозможно, да и не всегда она во вред. Татьяна Ершова после нападения неизвестного мужчины не может выйти из дома, ей страшно.

Татьяна Ершова: «Выйти даже взять почту я не могу у менян начинают трястись коленки мне страшно я не могу. Кричишь просто кричишь от страха».

Дать интервью женщина соглашается только онлайн. В гости к ней тоже никто не ходит. Но за годы проведение в добровольном заточении она изучала сайты рукоделия, освоила много разных ремесел, сейчас рисует и лепит. Продает свои работы через сеть, пытается бороться с фобией и находит новых друзей, она хотела бы удержать баланс между сетью и реальным миром, но пока вынуждена жить только он-лайн. И потерявшей ребенка женщине из Южной Кореи кажется технологии принесли 10 минут счастья. Или нет. Ведь эта сцена на зеленом фоне смотрится жутко, перед матерью не ее дочь, а копирующий девочку бот. Самообман, который может заткнуть в бездну. Все что останется женщине, прокручивать 10 минутную сцену раз за разом пока та не сведет ее с ума.