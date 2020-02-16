«Мини-холодная война»: МИД РФ озвучил три условия для налаживания отношений с ЕС

Налаживание диалога между Россией и европейскими странами станет возможным, если НАТО и Евросоюз изменят свою политику по отношению к Москве. Такую позицию озвучил РБК заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам дипломата, Брюссель должен предпринять конкретные меры по улучшению отношений с Москвой.

Грушко раскритиковал пять принципов ЕС в отношении Москвы, которые организация утвердила в 2016 году. В них содержатся такие пространные требования как выполнение Минских соглашений, улучшение отношений со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии, укрепление устойчивости Евросоюза, восстановление сотрудничества по внешнеполитическим вопросам, а также развитие «контактов между людьми и обмена».

«Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — сказал он.

Во-вторых, НАТО должно отказаться от попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также перестать фокусироваться на политике сдерживания, подчеркнул Грушко. Он заметил, что альянс отказался от проектов, которые способствовали улучшению безопасности «не только государств — членов совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах».

По мнению замглавы МИД, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в Восточной Европе — бессмысленное расходование средств. Он отметил, что реальные риски в этом регионе отсутствуют, а угрозы безопасности «находятся на южной периферии».

«И вот вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками, продолжается эта мини-холодная война», — заявил дипломат.

В-третьих, Грушко также призвал европейские государства самостоятельно выстраивать отношения с Москвой без оглядки на Вашингтон.

Он добавил, что дискуссии на конференции в Мюнхене дают понять, что создание системы глобальной безопасности без участия России бесперспективно.

«Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», — заключил Грушко.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европа не должна мириться со все большим отчуждением России, так как в ней нуждается, напоминает Утро.ру.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженностей, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецендентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры — все это генерирует непредсказуемость.