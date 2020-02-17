В Смоленской области устроили парад для одного ветерана ВОВ

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Таким образом офицеры и курсанты военной академии ПВО отметили день рождения героя.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

В Смоленской области провели самый настоящий военный парад для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Горбачева. Так офицеры и курсанты военной академии ПВО решили отметить день рождения героя. Ему исполнилось 96 лет.

Михаил Григорьевич на фронт ушел в 43 году. Сначала воевал под Ленинградом, освобождал Карелию, участвовал в боях за Кенигсберг. Там и встретил победу.

Поздравить ветерана с днем рождения собрались родные и близкие, которые приехали из разных уголков страны. Ну а посмотреть, как торжественным маршем прошли военные и юнармейцы, собралась вся деревня.

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