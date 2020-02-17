В Ленобласти у мастера маникюра угнали Lexus за 2,3 миллиона рублей

|
Василий Заика
71

Инцидент произошел 16 февраля в поселке Рощино Выборгского района.

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Мастер маникюра лишилась дорогостоящего автомобиля в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, Lexus принадлежащий 35-летней женщине был угнан с Песочной улицы в поселке Рощино Выборгского района утром 16 февраля.

Специалист по уходу за ногтями обратилась за помощью к стражам порядка. Причиненный ущерб она оценила в 2,3 миллиона рублей. Автомобиль объявлен в розыск.

+5° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Новости Lentainform

Загрузка...