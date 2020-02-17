В Ленобласти у мастера маникюра угнали Lexus за 2,3 миллиона рублей
| Василий Заика Криминал 71
Инцидент произошел 16 февраля в поселке Рощино Выборгского района.
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Мастер маникюра лишилась дорогостоящего автомобиля в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, Lexus принадлежащий 35-летней женщине был угнан с Песочной улицы в поселке Рощино Выборгского района утром 16 февраля.
Специалист по уходу за ногтями обратилась за помощью к стражам порядка. Причиненный ущерб она оценила в 2,3 миллиона рублей. Автомобиль объявлен в розыск.
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