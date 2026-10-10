Самолет лесной охраны совершил аварийную посадку в Забайкальском крае

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

У летательного аппарата отказал двигатель.

Аварийная посадка самолета в Забайкальском крае: новости

Фото: МЧС России по Забайкальскому краю

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Самолет лесоохраны совершил аварийную посадку в Сретенске Забайкальского края

В Сретенске Забайкальского края жестко приземлился легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий службе лесоохраны. Об этом сообщили на сайте управления МЧС России по региону.

Сигнал о ЧП поступил в управление кризисных ситуаций ведомства в 9:30 10 октября.

«По предварительной информации, при взлете самолета Cessna ФГБУ „Авиалесоохрана“ произошел отказ двигателя, в результате чего воздушное судно совершило аварийную посадку», — сообщили в публикации.

На борту самолета было двое человек — летчик и авиатехник. По предварительной информации, они ранены, их состояние уточняется. На месте посадки работают скорая помощь и полиция. Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 20 человек и 7 единиц техники.

Как позже сообщило РИА Новости, экипаж самолета выполнял перегон воздушного судна — в надзорном ведомстве уточнили, что полет был разрешен и зарегистрирован, самолет направлялся из Сретенска через Могочу в Благовещенск.

«Цель полета — перегон воздушного судна», — уточнил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Майнском районе Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей с воздуха, в результате чего пострадал пилот. СК инциировал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 10 октября стало известно, что самолет Cessna «Авиалесоохраны» упа

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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