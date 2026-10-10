Поезд протаранил автомобиль в Алтайском крае

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

Легковая машина выехала на железнодорожные пути.

Как автомобиль попал под поезд в Алтайском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Поезд протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на станции Штабка в Алтайском крае. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в Telegram.

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Алтайском крае», — заявили в организации.

Авария произошла в 1:12 по местному времени. Машинист совершил экстренное торможение, но было поздно — избежать аварии не получилось. Предварительно сообщается, что раненых и жертв нет, а поезд остался на рельсах.

«Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавили в публикации.

Случаи столкновения поездов с автомобилями периодически происходят в разных регионах. Например, ранее в июле пассажирский состав Москва — Махачкала столкнулся с КАМАЗом в Дагестане. Еще раньше в феврале грузовой бензовоз врезался в пассажирский поезд в Республике Мордовия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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