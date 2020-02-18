В Петербурге медсестра напала с ножом на мужчину

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Василий Заика
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Инцидент произошел ночью 17 февраля на Пискаревском проспекте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Медсестра под покровом ночи напала с ножом на 36-летнего мужчину в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 17 февраля на Пискаревском проспекте.

Пострадавший был госпитализирован с раной груди в состоянии средней тяжести. Буквально через несколько часов правоохранители задержали 31-летнюю подозреваемую. В настоящий момент следователи выясняют мотивы, подтолкнувшие медицинского работника схватиться за нож.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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