В Петербурге медсестра напала с ножом на мужчину

Медсестра под покровом ночи напала с ножом на 36-летнего мужчину в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 17 февраля на Пискаревском проспекте.

Пострадавший был госпитализирован с раной груди в состоянии средней тяжести. Буквально через несколько часов правоохранители задержали 31-летнюю подозреваемую. В настоящий момент следователи выясняют мотивы, подтолкнувшие медицинского работника схватиться за нож.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.