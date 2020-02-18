Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

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Нюра Незванова
Срочная новость 48

Один человек убит по данным агентства Reuters.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adryel Talamantes; Twitter @thaich8news

Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в торговом комплексе Банкгкока. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, как минимум, об одном погибшем.

Информация уточняется.

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