Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока
Один человек убит по данным агентства Reuters.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adryel Talamantes; Twitter @thaich8news
Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в торговом комплексе Банкгкока. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, как минимум, об одном погибшем.
Информация уточняется.
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