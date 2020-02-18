Военнослужащий свел счеты с жизнью в Мурманской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, мужчина проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Собеседник агентства не стал уточнять возраст погибшего и какую службу он проходил — срочную или по контракту.