Названа дата выхода и цена самого дешевого iPhone

Инсайдеры немецкого портала iPhone-Ticker утверждают, что презентацию самого дешевого iPhone компания Apple проведет 31 марта 2020 года. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru.

По информации близких к производству девайсов источников, новая модель гаджета может иметь название iPhone 9 или iPhone SE 2. Примерная стоимость устройства оценивается в 399 долларов или 25 тысяч рублей. В продажу бюджетная модель, вероятнее всего, поступит уже 3 апреля.

Напомним, эксперимент с выпуском недорогой продукции Apple проводит не в первый раз. Так, 25 марта прошлого года компания представила Apple Card и сервис Arcade, а 27 марта 2018 года состоялась презентация бюджетных iPad.

О намерении Apple создать дешевый аналог всеми любимого iPhone SE стало известно осенью 2019 года. Тогда инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что дизайн нового гаджета будет похож на iPhone 8, а внутри — процессор A13, три гигабайта оперативной памяти и одинарная камера.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Samsung согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты.