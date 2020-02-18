Названа дата выхода и цена самого дешевого iPhone
Эксперимент с выпуском бюджетных гаджетов Apple проводит не впервые.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ray Tang, Bruno Rocha, Daniel Kalker, Alex Tai, Christoph Dernbach
Инсайдеры немецкого портала iPhone-Ticker утверждают, что презентацию самого дешевого iPhone компания Apple проведет 31 марта 2020 года. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru.
По информации близких к производству девайсов источников, новая модель гаджета может иметь название iPhone 9 или iPhone SE 2. Примерная стоимость устройства оценивается в 399 долларов или 25 тысяч рублей. В продажу бюджетная модель, вероятнее всего, поступит уже 3 апреля.
Напомним, эксперимент с выпуском недорогой продукции Apple проводит не в первый раз. Так, 25 марта прошлого года компания представила Apple Card и сервис Arcade, а 27 марта 2018 года состоялась презентация бюджетных iPad.
О намерении Apple создать дешевый аналог всеми любимого iPhone SE стало известно осенью 2019 года. Тогда инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что дизайн нового гаджета будет похож на iPhone 8, а внутри — процессор A13, три гигабайта оперативной памяти и одинарная камера.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Samsung согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты.
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