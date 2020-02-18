«Как у рэперов»: Алена Шишкова исправит прикус каппами с бриллиантами
Гламурная дива утверждает: на собственном здоровье экономить нельзя.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Популярная модель Алена Шишкова выложила пост в Instagram, где призналась: у нее проблемы с зубами. Гламурная особа заявила, что мечтает исправить неправильный прикус и ради этого готова на многое.
«Будут американские капы на нижнюю челюсть. Я попросила капы с бриллиантами, как у рэперов», — объявила Шишкова.
«Каппы с бриллиантами не обещаю, но все остальное будет на уровне», — тут же заверил свою клиентку доктор.
К сожалению, не все поклонники звезды положительно отреагировали на это известие. Многие так и не поняли, зачем лечить зубы с королевским размахом.
«Куда нам простым смертным до такой стоматологии»,
«Мне бы ваши проблемы»,
«Цыганские что ли?» - один за другим писали они в комментариях.
Напомним, не так давно гламурная модель хвасталась новыми винирами. Однако сразу после их установки девушка начала шепелявить. По словам ее личного стоматолога, всему виной — неправильный прикус, который срочно нужно исправлять.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в отношениях Алены Шишковой и Павла Дурова «все сложно».
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