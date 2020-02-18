«Как у рэперов»: Алена Шишкова исправит прикус каппами с бриллиантами

Популярная модель Алена Шишкова выложила пост в Instagram, где призналась: у нее проблемы с зубами. Гламурная особа заявила, что мечтает исправить неправильный прикус и ради этого готова на многое.

«Будут американские капы на нижнюю челюсть. Я попросила капы с бриллиантами, как у рэперов», — объявила Шишкова.

«Каппы с бриллиантами не обещаю, но все остальное будет на уровне», — тут же заверил свою клиентку доктор.

Instagram @missalena.92

К сожалению, не все поклонники звезды положительно отреагировали на это известие. Многие так и не поняли, зачем лечить зубы с королевским размахом.

«Куда нам простым смертным до такой стоматологии»,

«Мне бы ваши проблемы»,

«Цыганские что ли?» - один за другим писали они в комментариях.

Напомним, не так давно гламурная модель хвасталась новыми винирами. Однако сразу после их установки девушка начала шепелявить. По словам ее личного стоматолога, всему виной — неправильный прикус, который срочно нужно исправлять.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в отношениях Алены Шишковой и Павла Дурова «все сложно».