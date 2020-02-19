«Бомба»: Звезда «Великолепно века» Мерьем Узерли удивила ярким образом

Актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся после съемок в сериале «Великолепный век», продемонстрировала в социальных сетях новый образ. На своей странице в Instagram, звезда, которая у многих зрителей ассоциируется с героиней Хюррем-султан, опубликовала яркий снимок. На нем светская львица позирует в сверкающем двубортном жакете серебряного цвета.

Выразительные черты знаменитости подчеркнул эффектный макияж. Красная помада, изящные стрелки и тени придали образу Мерьем Узерли женственность и утонченность. Фанаты не могли устоять перед такой соблазнительной фотосессией артистки и не скупились на комплименты.

Instagram @meryemuzerlimeryem

В комментариях пользователи выразили свое восхищение перед кумиром и признались, что завидуют ее идеальной внешности. Кто-то решил, что звезда прибегает к услугам пластических хирургов, однако большинство фолловеров предположили, что Узерли просто хорошо следит за собой.

«Ты просто бомба!»

«Голливудская дива!»

«Красавица!»

«Бесподобная!»

«Шикарно!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мерьем Узерли похвасталась соблазнительными формами на светском мероприятии.