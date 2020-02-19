Четыре человека погибли в огненном ДТП в Пермском крае. Авария произошла в Чусовском районе на 64-м километре автодороги регионального значения «Полазна — Чусовой».

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения легкового автомобиля «УАЗ» с грузовой «ГАЗелью» машины загорелись. В аварии погибли четыре человека, детей среди них нет.

В настоящее время движение по дороге возле населенного пункта Шушпанка затруднено.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины трагедии.