Мужчины рассказали, какой подарок хотели бы получить к 23 февраля

Большинство россиянок планируют потратить к 23 февраля до тысячи рублей на подарки избранникам, пишет ТАСС. При этом 53% опрошенных дам хотят уложиться в ту же сумму, что потратили в прошлом году, 24% готовы выложить за подарок больше, а 11% — меньше, чем годом ранее.

По данным опроса граждан, в 2019-м на День защитника отечества мужчинам запомнились такие подарки, как щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину. Основная масса представителей сильного пола предпочитает получать в качестве презента парфюмерную продукцию, мобильные телефоны или же одежду и обувь. А самым желанным подарком из года в год остаются деньги.

46% женщин выбирают ухажерам к 23 февраля парфюмерию, 40% дарят деньги или сертификат и 35% — одежду или обувь, следует из результатов опроса.

Мужчины в большинстве оказались щедрее представительниц прекрасного пола. К 8 марта они планируют потратить от одной до трех тысяч рублей. Однако, как и дамы, далеко не всегда угадывают пожелания близких. В прошлом году женщинам запомнились такие подарки от кавалеров разных возрастов, как первая открытка ребенка, гладильная доска, капроновые колготки, мельнички для соли и перца.

В этом году 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% — парфюмерию и косметику и лишь 25% — деньги, которые также лидируют в перечне пожеланий. Помимо перечисленного дамы хотят получить в Международный женский день часы, ювелирные изделия и сувениры.

Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% участниц опроса больше любят получать их. Остальные 54% респонденток предпочитают дарить. Мужчины же, напротив, обожают принимать презенты (52%), чем одаривать (43%).

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП неудачных подарков в День защитника Отечества.