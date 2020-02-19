Петербуржец, подозреваемый в зверском убийстве матери, сбежал по дороге в суд

Житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Невский районный суд в итоге не стал рассматривать ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Как сообщал 5-tv.ru, 17 февраля петербуржец попросил экскаваторщика закопать бочку на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области.

Когда тот начал поднимать емкость с ковшом, крышка открылась, и взору мужчины предстала женская голова. Экскаваторщик тут же вызвал правоохранителей.