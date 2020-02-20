Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку кабинета министров

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил российский лидер в рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом президент отказался характеризовать отставку правительства Медведева, как некую спецоперацию. Путин также рассказал, что изменения в Кабмине не должны были растягиваться на длительное время, это ни к чему бы не привело.

«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» — сказал президент.

15 января после оглашения послания президента РФ парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 21 января Владимир Путин утвердил состав нового Кабмина.