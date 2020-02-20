«Было четыре кандидата на должность премьер-министра»: Путин

В рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал, как происходил процесс выбора нового премьер-министра.

По словам Путина, ему предложили на выбор три или четыре кандидатуры на пост главы Кабмина, однако в списке не было Михаила Мишустина.

«Мишустина никто не называл. Кроме меня», — отметил президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что это было именно его решение — выдвинуть Мишустина в качестве кандидата на пост премьер-министра. В своем выборе российский лидер опирался на личные и деловые качества 53-летнего политика.

15 января после оглашения послания президента РФ парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 21 января Владимир Путин утвердил состав нового Кабмина. Возглавил новое правительство Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой.