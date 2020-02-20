Минимум 13 человек пострадали в результате стрельбы в немецком Ханау, из них восемь — погибли. Как сообщает национальное издание Bild со ссылкой на собственные источники, неизвестный расстрелял посетителей бара на площади города Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

По информации издания мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города. В то же время Hessenschau со ссылкой на полицию заявляет, что злоумышленник атаковал две кальянные.