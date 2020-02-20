В результате жесткой посадки самолета в Магадане пострадали два человека. Как стало известно 5-tv.ru, Ан-2 упал с высоты десяти метров при взлете в аэропорту Магадана.

По информации МЧС, самолет ударился о землю при взлете.

Предварительно, на борту Ан-2 находились 12 человек, из них двое — пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы рассказали о жесткой посадке самолета в Магадане.