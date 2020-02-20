Вуди Харрельсона обстреляли полицейские на видео со съемок «Венома 2»

Ролик со съемочной площадки продолжения марвеловского «Венома» появился в сети. Видео в Twitter опубликовано Let’s Talk Carnage! , автор съемки — E.T.H.X. (@ETHXTomHardy).

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU — Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020

На записи появляется главный антагонист будущего блокбастера Клетус Кэседи в своем человеческом облике — Карнажа. Его роль играет Вуди Харрельсон. Видно, что за ним идет погоня, и в кадре появляются копы. Один из них командует Карнажу сдаться, и тот поднимает руки. Однако жест получился таким, что трудно понять, намерен ли герой подчиниться приказу легавых или нет. Пользователи соцсети предположили, что руки Карнажа будут использованы в картине как супероружие, помогающее защититься от пуль.

Съемки сиквела «Венома» начались в ноябре прошлого года. В главных ролях в картине снимутся Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон. Выпуск блокбастера запаздывает — его должны были представить фанатам вселенной Marvel еще в октябре 2029 года.

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