Вуди Харрельсона обстреляли полицейские на видео со съемок «Венома 2»

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Алиса Старжевская
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Редкий кадр с площадки появился в сети и вызвал бурю эмоций у поклонников комиксов Marvel.

Фото: Кадр из кинофильма "Веном"

Ролик со съемочной площадки продолжения марвеловского «Венома» появился в сети. Видео в Twitter опубликовано Let’s Talk Carnage! , автор съемки — E.T.H.X. (@ETHXTomHardy).

На записи появляется главный антагонист будущего блокбастера Клетус Кэседи в своем человеческом облике — Карнажа. Его роль играет Вуди Харрельсон. Видно, что за ним идет погоня, и в кадре появляются копы. Один из них командует Карнажу сдаться, и тот поднимает руки. Однако жест получился таким, что трудно понять, намерен ли герой подчиниться приказу легавых или нет. Пользователи соцсети предположили, что руки Карнажа будут использованы в картине как супероружие, помогающее защититься от пуль.

Съемки сиквела «Венома» начались в ноябре прошлого года. В главных ролях в картине снимутся Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон. Выпуск блокбастера запаздывает — его должны были представить фанатам вселенной Marvel еще в октябре 2029 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.

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