ФСБ предотвратила 34 теракта в 2019 году
Данные о преступлениях террористической направленности озвучил Владимир Путин на коллегии ФСБ.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
За прошедший год Федеральная служба безопасности России предотвратила в общей сложности 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Такие данные озвучил на коллегии ФСБ президент РФ Владимира Путин.
«Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырех в 2019. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году — 36), в том числе 34 теракта», — заявил президент.
Владимир Путин отметил, что борьба с терроризмом остается одной из приоритетных задач ФСБ. По его словам, положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению так называемых «спящих» ячеек террористов, а также в пресечении каналов финансирования и поставок оружия террористическим группам.
Кроме того, Владимир Путин выразил признательность США за предоставленную России информацию, благодаря которой в конце 2019 года в Санкт-Петербурге удалось задержать двух членов ИГ*, готовивших теракт в новогодние праздники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Крыму двух подростков, готовивших теракты в местных учебных заведениях.
* — террористическая организация запрещена в РФ.
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