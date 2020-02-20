Руководитель секты «Орден Пути» задержана в Петербурге

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По версии полиции, она и ее сообщники похитили у клиентов сотни тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге задержали руководителя оккультной организации «Орден Пути» Гайву Тихомирову. По версии полиции, она и ее сообщники похитили у клиентов несколько сотен тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.

При этом потерпевшие явно находились под действием психотропных веществ. При обысках изъяли 130 ампул седативных препаратов и шприцы.

Два дня назад, когда за Тихомировой пришли правоохранители, женщина заявила, что плохо себя чувствует. Ее отвезли в больницу. Но теперь, ей, скорее всего, все же придется отправиться в суд, где будет решаться вопрос об аресте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава секты «Орден Пути» попала в больницу Сестрорецка.

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