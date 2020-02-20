В московском аэропорту «Шереметьево» обвалился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Gorodmetro.

Судя по фото, подвесного потолка частична обрушилась в одном из бизнес-залов аэропорта «Шереметьево». По неподтвержденной информации, инцидент произошел в терминале C. Однако пока неясно, когда именно были сделаны фото.

На кадрах видно, что конструкция упала прямо на кресла для пассажиров. Людей, судя по всему, в момент обрушения не было.

Администрация аэропорта размещенные в интернете снимки пока не прокомментировала.