День Захарии Серповидца: что нужно и категорически нельзя делать 21 февраля

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Ниса Мурзанаева
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В этот день православная церковь чтит память ветхозаветного пророка Захарии.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy, NielsDK, Andrey Turusov, CHROMORANGE / Bilderbox

Православная церковь 21 февраля чтит память ветхозаветного пророка Захарии. Святой получил необычное прозвище из-за одного своего видения. Однажды ему привиделся летающий в воздухе свиток со словом Божьим, который отчего-то принял форму серпа.

Предки верили, что Захария видел пророческие сновидения еще с юного возраста. Утверждается, что святой заранее узрел появление Христа на Земле, его приезд на осле в Иерусалим, его страдания и последние дни Мессии.

Что можно делать 21 февраля

В священный праздник верующие стараются соблюдать однодневный пост. Христиане не едят молочные продукты, любые виды мяса и яйца. Работникам сельского хозяйства рекомендуется помолиться о хорошем урожае. Раньше в этот день крестьяне натачивали серпы — считалось, что это принесет им счастье и достаток.

Что нельзя делать 21 февраля

По традиции считается, что точить в этот день ножи, скальпели и другие колюще-режущие предметы (кроме серпов) нельзя. Именно поэтому любые хирургические операции, в том числе стоматологическое вмешательство, 21 февраля нежелательны. В частности, нельзя лечить и удалять зубы, пишет Утро.ру. Подобные операции  старались переносить на другие даты.

Приметы 21 февраля

  • Собака катается по снегу — скоро будет совсем тепло;
  • Очень морозное утро — весна будет ранней;
  • Звери чересчур энергичны — резкое наступление похолодания;
  • Туман стелется по земле — выпадет много осадков.

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