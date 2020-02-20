Первым заместителем министра культуры РФ назначен Сергей Обрывалин

Бывший советник министра культуры Владимира Мединского Сергей Обрывалин стал первым заместителем главы Минкульта Ольги Любимовой. Информация о назначении опубликована на сайте ведомства.

«Первый заместитель министра — Сергей Геннадьевич Обрывалин», — сообщается на портале министерства.

Как напоминает ТАСС, с 2018 года эта должность в ведомстве была вакантной, после того как свой пост покинул Владимир Аристархов.

Сергей Обрывалин — доктор технических наук. С апреля по сентябрь 2013 года он занимал пост советника министра культуры РФ Владимира Мединского. С сентября 2013 года по октябрь 2015 года возглавлял Департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.

Ранее 5-tv.tu сообщал, что министром культуры РФ стала Ольга Любимова.