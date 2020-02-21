Эксперт назвал опасные для здоровья россиян виды рыб

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Ниса Мурзанаева
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По словам специалиста, искусственно выведенную рыбу фермеры могут растить на гормонах и антибиотиках.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков, Зураб Джавахадзе

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев перечислил наиболее опасные для здоровья россиян виды рыб.

«Дрянь, которая выращена в садках — это аквакультурная искусственно выведенная рыба, вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях. Пангасиус, дорадо, минтай, сибас», — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Александра Савельева, «в Россию по импорту привезут исключительно дрянь». Специалист считает парадоксом то, что искусственно выведенная фермерская рыба стоит в России во много раз дороже, чем качественная дикая рыба.

«Нигде в мире такого нет», — заявил Савельев.

В 2014 году в России ввели продовольственное эмбарго — запрет ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые установили санкции против Российской Федерации. С тех пор из-за продэмбарго рыболовы из Аляски каждый год лишались в среднем 40 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт объяснил вредность дешевых диет.

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