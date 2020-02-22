Почему хлеб полезен для похудения? Диетологи раскрыли секрет

Хлеб полезен для похудения. К такому выводу пришли диетологи, но с одной оговоркой — не весь. Портал fitforfun.de приводит список видов этого мучного изделия, которые можно включить в свой рацион людям, борющимся с лишним весом.

По мнению экспертов, лучше употреблять хлеб, сделанный на закваске, так как он имеет низкий гликемический индекс.

Также диетологи посоветовали покупать овсяный хлеб без глютена, так как он богат белком и клетчаткой железом, магнием и витамином В1.

Полезен и цельнозерновой хлеб. В нем меньше углеводов и калорий, чем в пшеничном и одновременно там больше витаминов, минералов и пищевых волокон.

Кусочек ржаного хлеба прекрасно утоляет чувство голода за счет большого содержания минералов. Помимо этого, он влияет на уровень сахара в крови.

Диетологи также рекомендуют включить в рацион семенной хлеб. Отруби в его составе, семена подсолнечника, льна, чиа, сезама, тмина и орехов, насыщают организм клетчаткой, а также полезными жирными кислотами. Помимо этого, они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Несомненна и польза хлеба из пророщенного зерна. Он богат питательными веществами, которые усваиваются организмом намного быстрее. Кроме того, в таком мучном изделии есть кальций, магний, фосфор, железо, цинк, витамины А и С, аминокислоты и клетчатка. А еще там в три раза больше фолиевой кислоты, нежели в обычном хлебе.

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