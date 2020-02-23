Самолет в Южно-Сахалинске повредил стойку шасси при маневрировании на взлете

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет при маневрировании на взлете повредил стойку шасси. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время борт осматривают техники. По результатам осмотра будет принято решение о переносе времени вылета.

Известно, что лайнер должен был доставить пассажиров с Сахалина в Москву.