Самолет в Южно-Сахалинске повредил стойку шасси при маневрировании на взлете
Борт осматривают техники, возможен перенос рейса на вечер.
Фото: www.globallookpress.com / Werner Otto/face to face
В аэропорту Южно-Сахалинска самолет при маневрировании на взлете повредил стойку шасси. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время борт осматривают техники. По результатам осмотра будет принято решение о переносе времени вылета.
Известно, что лайнер должен был доставить пассажиров с Сахалина в Москву.
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