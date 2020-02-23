Самолет в Южно-Сахалинске повредил стойку шасси при маневрировании на взлете

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Марина Неруцких
Срочная новость 50

Борт осматривают техники, возможен перенос рейса на вечер.

Фото: www.globallookpress.com / Werner Otto/face to face

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет при маневрировании на взлете повредил стойку шасси. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время борт осматривают техники. По результатам осмотра будет принято решение о переносе времени вылета.

Известно, что лайнер должен  был доставить пассажиров с Сахалина в Москву.

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