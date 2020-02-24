Прощеное воскресенье в 2020-м: дата и традиции

Грядет важный праздник для верующих — Прощеное воскресенье. Поскольку он не имеет фиксированной даты, каждый год православные христиане интересуются, на какое число он выпадает. В этом году Прощеное воскресенье приходится на 1 марта. Традиционно этот день предваряет начало Великого поста. В 2020 году 40-дневный пост берет начало 2 марта и завершается 19 апреля — светлым праздником Пасхи.

Сегодня ни для кого не секрет, что в Прощеное воскресенье принято просить прощения у близких и знакомых. Однако история о том, как появилась такая традиция, известна немногим. Дело в том, что перед Пасхой в древнем Египте было принято монахам отправляться на 40 дней в пустыню, где они возносили молитвы к богу. Путь туда был часто труден и опасен, и уходящие не были уверены, что вернутся обратно. Поэтому они перед походом прощались с родными как навек и искренне просили друг у друга прощения. Сегодня это уже не более чем традиция, однако, верующие почитают этот праздник как день очищения и покаяния.

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у близких родственников и друзей, а также знакомых, которых обидели. Важно, чтобы обращение к человеку было искренним. Если у вас просят прощения, а вы не знаете, за что, нужно сказать — бог простит, и я прощаю. Главное назначение этой традиции в том, чтобы не держать зла на человека, который, возможно, причинил вам страдание, а принимать его таким, какой он есть. После Прощеного воскресенья человек приступает к Великому посту, и важно начать его чистым — с легким сердцем и добрыми помыслами. Традиционно в Прощеное воскресенье в храмах проходят служения.

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