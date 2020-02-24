Тренды весны 2020: Карманы, бермуды и короткие топы

Не за горами долгожданная весна. Время, когда мы скинем тяжелые и объемные пуховики и облачимся во что-нибудь более легкое и привлекательное, хочется встретить подготовленными. О том, что будет модно весной 2020 года, «Аргументам и фактам» рассказала стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

Будь как Вассерман!

globallookpress.com /Michelle Sangster

Одежда с накладными карманами в тренде уже не первый год. Однако далеко не все модницы решаются на такой стиль. Этой весной вновь будут популярными кожаные рубашки с большими карманами на груди. Если опасаетесь стать женской копией Анатолия Вассермана с его знаменитой жилеткой с тысячей карманов, выбирайте менее объемный вариант.

Главное, чтобы костюмчик сидел

globallookpress.com /Michael Ip

В тренде снова кожа и эко-кожа. Вариантов такого гардероба масса, но не стоит забывать, как важно, чтобы одежда на вас сидела хорошо.

«Не надо шокировать окружающих обтягивающими леггинсами с открытой попой! К вашим услугам брюки с высокой посадкой, полуприлегающие или свободные, топы и рубашки, юбки-миди, бермуды и тренчи», — советует стилист.

Снова в топе

Instagram @mirasezarkazan

На радость всем обладательницам стройной фигуры в моду снова входят укороченные топы. Но даже если вы не модель, стоит приобрести такой в гардероб. Топ можно выбрать как обтягивающий, так и свободного кроя. А для более хулиганского образа можно сочетать его с кожаной курткой или пиджаком.

На «троечку»

globallookpress.com /Zach Dodds

Снова в центре внимания жилеты. Они прекрасно сочетаются с рубашками, а также хорошо смотрятся в качестве отдельной единицы — цветной жилет на голое тело будет выглядеть на пять с плюсом!

«Я уже писала о костюмах-тройках, которые в 2020-м уверенно вытесняют привычные нам „двойки“. Но если вы не хотите покупать костюм целиком, отличной альтернативой будет яркий цветной жилет», — делится Анна Эрнандес-Ранера.

Снова бермуды

Instagram @r.o.s.e.by.ko

Раньше этот вид шорт и брюк носили только отъявленные модницы. Сегодня же таким кроем никого не удивишь, зато будешь смотреться стильно.

«По длине лучше выбирать варианты, которые заканчиваются в узкой части вашей ножки», — рекомендует имиджмейкер.

Зажигаем «фонарики»

Instagram @shopnatex

Этот крой рукава снова берет верх — с «фонариками» можно увидеть и рубашки, и блузы, и платья, и даже свитера и кардиганы! Однако следует с осторожностью выбирать такие вещи, если вы не совсем худышка.

«Лучше отдавать предпочтение прямым полуприлегающим вариантам, ведь их актуальность никто не отменял», — заметила стилист.

В заключение имиджмейкер добавила, что для входящего в тренд стиля минимализма лучше пользоваться услугами стилиста, который поможет подобрать детали. Если все же решите формировать свой образ самостоятельно, важно помнить, что основу любого стиля создают ухоженный вид, хороший макияж и прическа.

«Для создания интересного образа играйте с фактурами, используйте архитектурный крой, подружитесь с многослойностью и помните о деталях. Именно они создают по-настоящему законченный высокий современный минимализм», — заключила Анна Эрнандес-Ранера.

При этом она напомнила, что главное правило для создания эффектного образа — быть собой.

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